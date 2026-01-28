Zilveren erepenningen voor Ruben Meems en Gerben Meijer

VEENDAM, VLAGTWEDDE – Vanmiddag reikte burgemeester Annelies Pleyte van de gemeente Veendam twee zilveren erepenningen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD) uit aan Ruben Meems en Gerben Meijer uit Vlagtwedde. De uitreiking vond, in het bijzijn van familie en vrienden en een bestuurslid van de KMRD, plaats in de raadzaal in het gemeentehuis van Veendam.

Woensdagmiddag 22 oktober 2025 hebben de neven Gerben Meijer (19) en Ruben Meems (14) uit Vlagtwedde aan de Molenstreek in Veendam een man uit het water gered. De jongens waren aan het vissen toen zij iemand om hulp hoorden roepen: een man was in het water gevallen. Gerben aarzelde geen moment en sprong het water in. De man was inmiddels onder water verdwenen en door het donkere water kon Gerben hem niet direct vinden. Bij een tweede poging lukte dat wel.

Gerben bracht de man naar boven, waarna Ruben en een omstander hem uit het water trokken. Een andere omstander verleende eerste hulp tot de hulpdiensten arriveerden.

Zilverenerepenning

Naast de zilveren erepenning en oorkonde zijn Gerben Meijer en Ruben Meems beloond met een presentje en bloemen van de gemeente Veendam. Burgemeester Pleyte spreekt haar grote waardering uit voor Gerben en Ruben voor de reddingsactie: “Het is heel knap hoe deze jongens zonder aarzelen hebben gehandeld op het moment dat het ertoe doet. De reddingsactie is gelukkig goed afgelopen.”

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD) bekroont mensen die iemand gered hebben van de verdrinkingsdood. Bestuurslid Henk Leegte van de KMRD: “Het is bijzonder om iemand te kunnen redden. Toch zie je vaak dat mensen toekijken of filmen, terwijl niemand in actie komt. Het gaat erom dat je iets doet. Daarmee kun je het verschil maken.” Meer informatie over de organisatie vindt u op www.drenkeling.nl

Bron: Gemeente Veendam

Foto’s: Peter Panneman

Vorige week werden de beide jongens ook al in het zonnetje gezet. Zij werden verkozen tot Westerwolders van het Jaar!