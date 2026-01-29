Auto’s botsen op de N366

N366, ALTEVEER – Vanmorgen vond op de N366, ter hoogte van Alteveer, een ongeval plaats.
Rond negen uur vanmorgen verloor een automobilist op de N366, ter hoogte van Alteveer, de controle over zijn voertuig en botste tegen de vangrail. De wagen werd vervolgens naar de andere kant van de weg gelanceerd.
Een bestuurder van een bestelbus kon de auto niet meer ontwijken, met een aanrijding tot gevolg. Beide bestuurders werden in een ambulance gecontroleerd. De personenauto en de vangrail raakten fors beschadigd. De schade aan de bestelbus viel mee. Berger Keizer zorgde voor de afsleep.
Bron: 112regioflits