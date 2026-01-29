Brandweer rukt uit voor schuurbrand Midwolda

MIDWOLDA – Aan de Hoofdweg in Midwolda is rond zeven uur vanavond een overkapping in de brand geraakt.
Brandweer Scheemda en Finsterwolde zijn rond zeven uur uitgerukt voor de melding van een brand in een bijgebouw aan de Hoofdweg in Midwolda. Ook de hoogwerker van brandweer Winschoten ging ter plaatse. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand.
De brand ontstond in een houtopslag en sloeg over naar een schuur die aan een woning vastzit. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer gaf omwonenden daarom het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
Door een snelle inzet heeft de brandweer overslag naar de woning weten te voorkomen.
Om 19.40 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer ging de nog brandende resten afblussen. Dit gaf nog steeds veel rookoverlast. De schuur werd geventileerd om alle rook te verdrijven.
Er is één persoon nagekeken door ambulancepersoneel i.v.m rookinhalatie.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen