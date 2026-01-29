WINSCHOTEN – ARC-Noord Nederland organiseert op zaterdag 14 februari 2026 een vrolijke carnaval rollerdisco in Winschoten. Tijdens dit sportieve en feestelijke evenement kunnen deelnemers rollen op muziek, gekleed in hun mooiste carnavalsoutfit. Wie verschijnt er in het meest originele kostuum?
De rollerdisco staat in het teken van beweging, plezier en ontspanning. In een ongedwongen sfeer wordt iedereen uitgenodigd om actief mee te doen, ongeacht ervaring. De belangstelling voor het evenement is groot en het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Deelnemers wordt gevraagd zelf rolschaatsen of skeelers mee te nemen.
De carnaval rollerdisco vindt plaats op zaterdag 14 februari van 13.30 tot 16.30 uur in de gymzaal aan de Jachtlaan 21 in Winschoten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijbehorende poster.
Bron: Jan von Henning