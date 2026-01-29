Carnaval Rollerdisco in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 29 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN BEETJE SNEEUW | IETS MINDER KOUD

Ook vandaag hoeven we van de zon niets te verwachten en ook vandaag valt er zo af en toe wat sneeuw of motsneeuw, maar dat is veel minder vaak als gisteren. De temperatuur is 0 tot +1 en de wind is opnieuw matig uit het oosten, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is er nog kans op een vlokje lichte sneeuw en dan is het -1, maar morgen lijkt het helemaal droog te blijven en morgenmiddag zal de zon even doorbreken. Maximum morgen rond +1 en dan een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

In het weekend hebben we een zuidoostenwind en die wordt dan ook iets sterker. Daardoor zal het ietsje minder koud worden. Zaterdag wordt het 1 of 2 graden en zondag 2 tot 3 graden. De zaterdag is meest droog maar bewolkt, zondag valt er af en toe wat regen of natte sneeuw. En begin volgende week houden we die zuidoostenwind vast. Dat geeft veel bewolking met soms wat regen of sneeuw. Overdag is het een paar graden boven nul, ‘s nachts ligt de temperatuur dan rond het vriespunt.