Christelijk Mannenkoor Stadskanaal geeft Passie-& Pasenconcert in Martinikerk

STADSKANAAL, GRONINGEN – Op zaterdag 21 maart 2026 verzorgt het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal onder leiding van dirigent Harold Kooij een sfeervol Passie-&Pasenconcert in de Martinikerk in Groningen. Het koor wordt tijdens deze bijzondere avond omringd door een indrukwekkende groep musici en solisten.
Aan het programma werken mee: Harm Hoeve op orgel, Ronald Ymker op vleugel, sopraan Rosa Ligtermoet, violiste Laura Kieboom en een strijkkwintet onder haar leiding. Daarnaast zorgt Manna zang en band voor een eigentijdse muzikale bijdrage. Samen beloven zij een avond vol bezinning, muzikale rijkdom en passende voorbereiding op de Paastijd.
Het concert begint om 19.30 uur.
Toegangskaarten zijn te bestellen via www.cms-stadskanaal.nl. Voor bezoekers uit Onstwedde en Stadskanaal zijn er bovendien kaarten inclusief busvervoer beschikbaar via www.folkersreizen.nl.
Bron: A de Boer