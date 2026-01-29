Damteam CBS Annewieke Scheemda kampioen schooldammen, groep 7/8, Regio Oost-Groningen

WINSCHOTEN – Ondanks de winterse perikelen in Oost-Groningen, stond woensdagmiddag 28 januari het 12e scholendamtoernooi voor basisschoolleerlingen op de regionale damkalender. Evenals de vorige editie, 14 dagen geleden, fungeerde het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor voor deze titelstrijd. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
Opening toernooi
Voorzitter Janick Lanting van de organiserende Damclub Winschoten mocht tegen 13:30 uur de 7 viertallen welkom heten in een prachtige ambiance. Ook nu mocht het toernooi zich wederom verheugen in een grote publieke belangstelling. Voor deze finale hadden zich uiteindelijk zeven viertallen geplaatst die, in een zogenaamd rondtoernooi, streden om het kampioenschap.
Spannende finale
Naarmate het toernooi vorderde ging de titelstrijd tussen titelhouder CBS De Loopplank 1 uit Blijham en CBS Annewieke uit Scheemda. Met het ingaan van de laatste ronde had
CBS Annewieke 11 wedstrijdpunten en 38 bordpunten en CBS De Loopplank 1 had 9 wedstrijdpunten en 34 bordpunten vergaard. Het moest zo zijn, dat in de laatste ronde beide koplopers elkaar ontmoetten. CBS De Loopplank 1 won deze spannende wedstrijd nipt met 5 – 3 maar had aan de finish, zegge en schrijve 2 bordenpunten te weinig om de titel te prolongeren. CBS De Loopplank 1 kwam wel langszij met 11 wedstrijdpunten, maar had 39 om 41 bordpunten, hetgeen de felbegeerde titel voor CBS Annewieke uit Scheemda opleverde. Het team van CBS Annewieke werd gevormd door Laurens, Hugo, Diezley en Anthony. Het team van CBS De Loopplank 1 bestond uit Walt, Cas, Pippa en Emily. Goede derde werd CBS Maranatha 2 uit Winschoten met 9 punten en werd gevormd door Jordy, Merlinde, Laurie en Semme. De nummer 1, 2 en 3, namelijk CBS Annewieke, CBS De Loopplank 1 en CBS Maranatha 2 hebben zich geplaatst voor het provinciaal Gronings Kampioenschap voor basisscholen op zaterdagmiddag 21 maart in Het Hogeland College (HHC) in Warffum.
Eindstand 12e scholendamtoernooi Regio Oost-Groningen, groep 7/8
- CBS Annewieke, Scheemda 7 – 11 41 bordpunten
- CBS De Loopplank 1, Blijham 7 – 11 39 bordpunten
- CBS Maranatha 2 Winschoten 7 – 9
- CBS Maranatha 1 Winschoten 7 – 7 33 bordpunten
- CBS Het Baken, Westerlee 7 – 7 30 bordpunten
- CBS De Loopplank 2, Winschoten 7 – 6
- CBS Mons Sinaï, Heiligerlee 7 – 5
- Dummy 7 – 0
Organisatie
De organisatie was wederom in handen van Damclub Winschoten, waarbij Jakob Pronk de administratie verzorgde. Als tafelarbiters fungeerden, Egbert Wierenga, Haykaram Zhamkochyan, Han Tuenter en Janick Lanting. Voor de grote schoolvakantie worden de data voor het 13e scholendamtoernooi begin 2027 vastgesteld en worden de basisscholen in de Regio Oost-Groningen hiervan in kennis gesteld.
Derde titel CBS Annewieke
In seizoen 2019 – 2020 behaalde CBS Annewieke uit Scheeemda met de titel bij de welpen groep 3 t/m 6, alsmede de titel bij de pupillen, groep 7/8 de “dubbel” bij het
8e scholendamtoernpooi. Met de titel van 28 januari is dit het derde kampioenschap van
CBS Annewieke bij het schooldammen Regio Oost-Groningen. Recordhouder is trouwens
OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans met 6 titels, met in haar kielzog
OBS De Tweemaster uit Winschoten met 5 titels.
Bron: Geert Lubberink