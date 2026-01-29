De Tweekarspelen Kunstroute staat weer in de planning

OOST GRONINGEN – Op 28/29 maart en 4, 5 en 6 april 2026 vindt voor de 29ste keer de Tweekarspelen kunstroute plaats. Twee weekenden kunt u van 11.00 tot 17.00 uur diverse kunstuitingen bekijken, ervaren, bewonderen en bemachtigen.
De Tweekarspelenkunstroute is een inmiddels bekend regionaal evenement in het landelijke Oost-Groningen. Jaarlijks trekt de route vele kunstliefhebbers van binnen en buiten de regio. Aan deze kleinschalige route nemen dit jaar 16 enthousiaste beeldende kunstenaars deel. Zij werken in Winschoten, Wedderveer, Wedde, Bellingwolde, Oudeschans en Bad Nieuweschans. De kunstenaars zorgen ieder jaar weer voor een afwisselend aanbod. De verschillende locaties, zijn per fiets of auto te bereiken.
De route van circa 60 km op de grens van Westerwolde en Oldambt kan op elk willekeurig adres worden gestart en is in twee richtingen bewegwijzerd.( behalve in Winschoten) De QR code op de folder kan eventueel worden gescand voor de route en info. De opvallende, gele TKR-tonnen wijzen u de ingang van de locatie.
Er is een diversiteit aan kunstuitingen, stijlen en toegepaste materialen van de 16 kunstenaars die dit jaar deelnemen. Dit zijn Cilia de la Court (beelden en schilderkunst), Krijn de Groot (tekeningen en schilderijen), Johan de Vries (glasblazen en glasobjecten), Willem van de Sanden (schilderijen en grafiek), Marije Wensink, Goudwicht (Edelsmid) Herma Arensman (schilderijen en Glasobjecten), Anka Willems (tekeningen, schilderijen en objecten), Fokko Kuiper (schilderijen), Ine en Wouter Spruit (beelden en sieraden), Thomas de Man, ( Meubelmaker), Bep Jansse van Noordwijk (beelden, keramiek),
Erika Stulp ( schilderijen), Petra Fens ( fotografie),Gudi Schouten (schilderijen en viltcreaties) en Titus Rudolphy (schilderijen en grafiek)
Allen ontvangen u graag in hun huis, atelier, of galerie.
Overzichtsexpositie in Oudeschans in de Garnizoenskerk (Voorstraat 33)
In de kerk is tijdens de 5 routedagen van 11.00 tot 17.00 uur een Tweekarspelen kunstroute overzichtsexpositie. Hier kunt u een indruk krijgen van het werk van alle deelnemende kunstenaars.
N.B. Parkeren bij voorkeur op de parkeerplaats kruispunt Molenweg/Koude Hoek. 2
Folders en routekaart zijn te krijgen bij de deelnemers en op diverse openbare adressen
en te downloaden.
De website www.tweekarspelenkunstroute.nl biedt u meer informatie over de kunstenaars en hun werk.
Volg ons op: facebook.com/TKRoute en instagram.com/tweekarspelenkunstroute
Bron en foto’s: Inge Spruit