Drie cabarettalenten op één avond in vanBeresteyn

VEENDAM – Donderdag 5 februari is de Cameretten Finalistentournee te zien in theater vanBeresteyn. Je ziet die avond drie cabarettalenten van morgen in één voorstelling.
Al bijna zes decennia is Cameretten hét podium waar nieuw cabarettalent doorbreekt. Grote namen als Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Ronald Goedemondt en Daniël Arends begonnen hier ooit hun carrière. Nu is het de beurt aan de drie finalisten van 2025 om het publiek te verrassen met hun prijswinnende programma’s.
Tijdens deze avond ziet het publiek drie totaal verschillende stemmen binnen het cabaret: van scherpe observaties en persoonlijke verhalen tot muzikale satire en confronterende humor. Ongemakkelijke sketches, herkenbare typetjes, hilarische grappen en onverwachte wendingen volgen elkaar in hoog tempo op. De finalistentournee geldt al jaren als een unieke kans om nieuw talent te ontdekken, nog vóór zij de grote zalen uitverkopen.
De finalisten van Cameretten 2025 zijn: Jannes Laven, Jorn van Dam en Maaike Dirkje Hop. Met een flinke dosis zelfspot en openhartigheid houdt Jannes Laven een pleidooi voor radicale zachtheid in een steeds harder wordende wereld.
Stand-up comedian Jorn van Dam blikt met droge humor en zelfrelativering terug op zijn merkwaardige verschijning en bestaan.
Maaike Dirkje Hop maakt cabaret voor iedereen die zich moreel superieur voelt na de aanschaf van een warmtepomp. Speciaal voor Cameretten brengt zij ‘Erkenning, de musical’. Een satirische, muzikale voorstelling voor iedereen die zich structureel ongezien of ongehoord voelt.
Laat je 5 februari verrassen door de topcabaretiers van morgen – tijdens een avond vol nieuw talent, lef en humor.
Datum: Donderdag 5 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn