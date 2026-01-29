Gea`s Bruidsmode opent boetiek in Veendam

VEENDAM – Vanaf 2 februari 2026 heeft Veendam er een bijzondere winkel bij: Gea`s Bruidsmode, gevestigd aan het Promenadepad 81. De kleinschalige bruidsboetiek heeft een hart voor duurzaamheid en persoonlijke aandacht. Eigenaresse Gea opent haar deuren voor aanstaande bruiden die dromen van een prachtige jurk, maar ook bewust willen omgaan met hun budget én het milieu.
Het idee voor de winkel ontstond vanuit een eenvoudige maar krachtige gedachte: “Een bruidsjurk wordt vaak maar één keer gedragen,” vertelt Gea. “En toch wordt er vaak een enorm bedrag voor betaald. Dat vond ik zonde. Ik dacht: daar móét een mooiere oplossing voor zijn.” Die oplossing vond ze in het hergebruik van bruidsjurken, zonder concessies te doen aan kwaliteit, uitstraling of beleving.
In haar boetiek biedt Gea zorgvuldig geselecteerde jurken aan in uiteenlopende stijlen, met prijzen. Zo wordt een droomjurk bereikbaar voor meer bruiden, terwijl verspilling wordt tegengegaan. De winkel blijft bewust kleinschalig, zodat Gea elke klant persoonlijke aandacht kan geven in een rustige, intieme sfeer.
Bron: Peter Panneman