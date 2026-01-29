Gemeente Oldambt verlengt starterslening met € 1,5 miljoen

OLDAMBT – Voor de derde keer op rij verlengt de gemeente Oldambt de starterslening. Deze keer met een bedrag van € 1,5 miljoen over 2026. De regeling voorziet in een grote behoefte. En is dus succesvol. De regeling geeft met name jongeren uit de gemeente Oldambt een financiële steun in de rug bij de aankoop van de eerste woning. Woensdag ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de verhoging.
De starterslening loopt nu enkele jaren. Over 2025 volgde een verhoging van het budget naar € 500.000. Inmiddels zijn over dat jaar 29 aanvragen met succes toegekend. Over 2026 stelt de gemeente Oldambt dus € 1,5 miljoen extra beschikbaar.
Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt spreekt dan ook van een succes. Voor het derde jaar op rij neemt het inwonertal van de gemeente toe. Daarmee stijgt ook de vraag naar woonruimte. “We weten dat jongeren graag binnen Oldambt blijven wonen, maar dat het woningaanbod voor starters krap is. Daarin is Oldambt niet uniek. De lening geeft net die extra financiële ruimte om toch succesvol te kunnen zijn bij de eerste aankoop, zo blijkt.”
Lening vergroot kans
De lening geldt voor woningen tot een aankoopbedrag van € 275.000. De lening verschaft een extra budget van € 27.500. De eerste drie jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Belangrijke voorwaarde; het moet de eerste koopwoning zijn. Uit de praktijk blijkt dus nu, dat de lening de kans op een eerste koopwoning terdege vergroot. Het betreft woningen in de hele gemeente Oldambt, van Winschoten tot de kleinere kernen.
De aanvraag van de lening verloopt in eerste instantie via de gemeente Oldambt. Na beoordeling door de gemeente, stuurt de starter de aanvraag door naar SVn, waar de gemeente meerdere type leningen heeft ondergebracht (zoals de duurzaamheidslening en de verzilverlening). SVn rondt de aanvraag vervolgens verder af.
De starterslening geldt als een tweede hypotheek en is een aanvulling op de ‘reguliere’ hypotheek. Behalve dat het de eerste koopwoning is van de aanvrager, geldt de voorwaarde dat degene de woning ook zelf gaat bewonen.
Aantrekkelijke woongemeente
Gert Engelkens verwacht dat ook het nieuwe budget in de behoefte voorziet. “We verwachten zo ook de komende jaren meer starters aan een passende woning te helpen. Zo blijft Oldambt een aantrekkelijke woonomgeving voor nieuwe generaties en krijgen jongeren en starters de kans om in de regio te blijven wonen en werken.”
Informatie over de Starterslening is te vinden op de website: www.gemeente-oldambt.nl
Bron: Gemeente Oldambt