Gemeenteraad geeft groenlicht voor renovatie gemeentehuis

PEKELA – De gemeenteraad van Pekela heeft deze week groenlicht gegeven voor de uitgebreide renovatie van het gemeentehuis. Plannen voor de bouw van een compleet nieuw gemeentehuis zijn in een eerder stadium gecanceld.
Het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela is sterk verouderd en te klein voor het huidig aantal medewerkers. Het ambtenarenbestand is flink gegroeid nadat de herindeling met Stadskanaal en Veendam af werd geblazen en Pekela volledig zelfstandig verder is gegaan.
De renovatie waarmee het gemeentehuis flink wordt verduurzaamd, gaat ruim zes miljoen euro gaat kosten. Tijdens de renovatie van het gemeentehuis wordt de raadszaal tijdelijk verplaatst naar MFC De Binding.
Vanuit de raad is gevraagd om nader onderzoek voor de toekomstige plek van de raadszaal. Daar zijn twee opties voor: aanbouw naast het gemeentehuis of een onderkomen in één van de brandweerkazernes, die leeg komt te staan. Deze opties worden verder uitgewerkt. Komend voorjaar kan de raad er dan een besluit over nemen.
Burgemeester Jaap Kuin: ‘We zijn blij dat de gemeenteraad wil investeren in een toekomstbestendig gemeentehuis. Tegelijkertijd onderzoeken we zorgvuldig de beste plek voor de raadszaal, die in de behoefte van de raadsleden en inwoners voorziet. Bovendien verdienen de medewerkers een plek, waar ze naar volle tevredenheid kunnen werken.’
De renovatiewerkzaamheden beginnen dit najaar en gaan ruim een jaar duren.
Bron: Gemeente Pekela