Gemeenteraad Oldambt zegt nee tegen verdeelstation bij Oostwold

OOSTWOLD – De gemeenteraad van Oldambt heeft het plan voor een transportverdeelstation aan de Noorderringdijk bij Oostwold weggestemd. Een ruime meerderheid van de raad vindt de voorgestelde locatie ongeschikt.
Volgens tegenstanders past een groot verdeelstation niet in het gebied rond het Oldambtmeer. Henriëtte Davelaar, fractievoorzitter van D66 Oldambt, wijst op het toeristische karakter van de omgeving. “Het toeristische hart is het Oldambtmeer en ook het gebied daar omheen. Dan snap ik werkelijk niet dat je daar een groot transportverdeelstation zou moeten plaatsen,” aldus Davelaar.
Ook de Verenigde Communistische Partij (VCP) stemde tegen het voorstel. Jan Kenter, fractievoorzitter van de VCP, benadrukt dat zijn partij niet tegen het versterken van de stroomvoorziening is, maar wel tegen deze specifieke locatie. “Wij zijn niet tegen dat er iets gebouwd wordt om de stroomvoorziening te waarborgen, maar niet op deze plek,” zegt Kenter.
Tijdens het debat kwam ook de zorg over mogelijke stroomuitval aan bod. Volgens Kenter is die zorg begrijpelijk, maar betekent het raadsbesluit niet dat de stroomvoorziening minder belangrijk wordt. Hij stelt dat er verder gekeken moet worden naar andere oplossingen en locaties.
Door het raadsbesluit moeten de gemeente Oldambt en netbeheerder Enexis opnieuw met elkaar in gesprek over het vervolg en mogelijke alternatieven.
Malou Vos