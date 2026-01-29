Het Succesvolle Duo Nog Eenmalig Terug bij Radio Westerwoldw

We herhalen het radiointerview dat we in 2014 hadden met Joop Visser (Jaap Fischer) en Jessica van Noord.
Playlist :
01- Zondaar – Joop Visser
02 – van Philips krijg je lampen – Joop Visser
03 – Onze Jan is manager geworden – Joop Visser & Jessica van Noord
04 – Trouw – Joop Visser
05 – VVD – Joop Visser
06 – PVDA – Joop Visser
07 – Hordenloper – Joop Visser
08 – Marcel van Dam – Joop Visser
Interview deel 1 (onderwerpen Jaap Fischer in Groningen, Jan Roth, Haarlemse Humor, het Succesvolle Duo)
09 – In de Schemering – Joop Visser
10 – De Monniken – Jaap Fischer
11 – De winkel – Joop Visser
Interview deel 2 (onderwerpen nieuwe DVD, eerste ontmoeting, Frans Timmermans, Jos van Rey, Kim Jong-Un, Limburg, Geert Wilders, Kees Stip)
12 – Pincode – Joop Visser & Jessica van Noord
13 – van Basten – Joop Visser
14 – het Ei – Jaap Fischer
15 – Ze hadden hem – Joop Visser
16 – Tem Me Dan -Jaap Fischer
17 – Groningen – Joop Visser
