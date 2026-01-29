Jaimy Hindriks nieuwe stadsdichter van Groningen

GRONINGEN – Jaimy Hindriks is de 12e stadsdichter van Groningen. Wethouder van cultuur Janette
Bosma maakte dit donderdagavond 29 januari bekend tijdens de feestelijke Stadsdichtersavond in Forum Groningen.
Het was een bijzonder programma met de try-out van de poëtische voorstelling ‘All Real Living is Meeting’ van vertrekkend stadsdichter Esmé van den Boom en optredens van schrijver Lieke van den
Krommenacker, spoken word artiest en schrijver Oumaima Belkhdar en dichter en voormalig stadsdichter Lilian Zielstra. Esmé van den Boom gaf haar laatste optreden in haar ambt, de kersverse nieuwe stadsdichter haar eerste.
Hindriks (1992) is gekozen uit een totaal van 12 kandidaten, aangevuld met 34 voordrachten. De commissie ziet in Jaimy Hindriks een dichter met gevoel voor humor, wiens toegankelijke en opvallend ‘stadse’ teksten mensen laten nadenken én glimlachen. Haar enthousiasme en verbindend vermogen hebben de commissie overtuigd dat zij een bijzondere stadsdichter zal zijn. Jaimy heeft welomschreven plannen over hoe mensen benaderd kunnen worden in hun eigen omgeving en heeft al eerder getoond goed in staat te zijn ze met een gedicht werkelijk aan te spreken. ‘Poëzie voor mensen die niet van poëzie houden’ is voor haar het uitgangspunt, zonder dat daarbij de mensen die wél van poëzie houden verwaarloosd worden.
Commissie
De selectiecommissie bestond uit Dean Bowen, voormalig stadsdichter van Rotterdam en winnaar van De Johnny, Willem Groeneveld, initiatiefnemer en hoofdredacteur van stadsblog Sikkom, en Marjoleine de Vos, dichter en columnist en redacteur kunst van NRC. Deze drie commissieleden hebben elk vanuit een eigen invalshoek de aanmeldingen doorgenomen. Daarbij werd gekeken naar wat de stad nodig heeft, de literaire kwaliteit van de gedichten en de eigenschappen die een stadsdichter zou moeten hebben.
Over het stadsdichterschap
Als ambassadeur van de stad legt de stadsdichter belangrijke lokale momenten vast in gedichten, treedt regelmatig op en brengt daarnaast poëzie onder de aandacht van de inwoners van Groningen. Het stadsdichterschap is voor twee jaar.
Bron: Noordwoord