DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Bij een ongeval op de Düner Weg in Haren is gistermiddag om half drie een 32 jarige man gewond geraakt. Hij verloor op de gladde weg de controle over zijn VW bus en botste tegen twee bomen. De schade wordt op 2.500 euro geschat.
Sögel
Bij een steekpartij ter hoogte van Im Tünneken in Sögel zijn zaterdagavond om elf uur twee mannen van 19 en 27 jaar zwaargewond geraakt. Een 24 jarige vrouw raakte door een vuistslag gewond. De beide mannelijke slachtoffers werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld en heeft diezelfde avond twee mannen van 27 en 38 jaar aangehouden. Dinsdag werd ook een 33 jarige verdachte aangehouden. Ze zitten alle drie wegens het verdacht op poging tot moord in voorarrest. De politie verzoekt getuigen van het incident contact op te nemen met het politiebureau van Sögel 0591 / 870.
Emsland/Grafschaft Bentheim
De politie waarschuwt voor een mogelijke oplichting met flyers die in brievenbussen worden verspreid en die lijken op meldingen van gemiste pakketbezorgingen. Volgens de huidige informatie lijken deze flyers op bekende meldingen van pakketbezorgdiensten. De flyers bevatten onder andere een QR-code en de boodschap “Gemiste bezorging – geen probleem.” Door de code te scannen, worden ontvangers doorgestuurd naar een website. Bij dit type fraude gebruiken daders QR-codes om gebruikers naar nepwebsites te lokken. Het doel is om persoonlijke gegevens, inloggegevens of betaalinformatie te stelen, of om malware op smartphones of tablets te installeren. De politie van Emsland/Grafschaft Bentheim is tot nu toe niet op de hoogte van specifieke fraudegevallen. Desondanks raden zij ten zeerste af om onbekende QR-codes te scannen van flyers, brieven of andere bronnen die niet duidelijk te identificeren zijn.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland