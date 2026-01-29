Militairen gaan oefenen in Oldambt

OLDAMBT – Van 2 tot en met 5 februari 2026 vindt er een militaire oefening van Defensie plaats in (de omgeving van) Oldambt.
Tijdens deze periode kun je militairen en militaire voertuigen tegenkomen, vooral overdag en in enkele gevallen in de avond of nacht.
Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt en het verkeer ondervindt geen hinder van de oefening. Defensie heeft afspraken gemaakt met betrokken grondeigenaren en doet er alles aan om eventuele overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.
Bron: Gemeente Oldambt