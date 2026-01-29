Ontbijt met burgemeester Jaap Kuin

OUDE PEKELA – Start je dag goed: ontbijt met de burgemeester! Kom 12 februari samen een broodje eten en ga in gesprek over de mooie kanten van Pekela en hoe het nog beter kan.
Let op: er is plek voor maximaal 25 deelnemers, dus meld je snel aan voor deze gezonde start van je dag in het gemeentehuis in Oude Pekela. Het ontbijt is van 8.30 – 9.30 uur.
Aanmelden en meer informatie via www.pekelaactief.nl
Deze weken zijn er meer gratis activiteiten rondom de campagne Appeltje Eitje.
Wil je makkelijke, gezonde en betaalbare recepten ontvangen? Meld je aan op www.diabetesfonds.nl/pekela en ontvang een digitaal receptenboekje. Je ontvangt dan ook een maandelijkse nieuwsbrief met nog meer recepten, handige tips en leuke verhalen.
Bron: Gemeente Pekela