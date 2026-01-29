Ontdekken, ervaren en vooruitkijken; de beroepenfeestweek van Campus Winschoten

WINSCHOTEN – Dollard College Campus Winschoten organiseert van 2 tot en met 6 februari een beroepenfeestweek, waarbij alles draait om de toekomst van de leerlingen van de school. Ze krijgen tijdens deze week volop mogelijkheid om kennis te maken met verschillende bedrijven, organisaties en instanties. Waar wordt hun hart nou écht warm van als leerlingen denken aan de toekomst?



De beroepenfeestweek wordt afgetrapt met een sprankelend beroepenplein, waarbij de gemeentelijke buitendienst (OCW) van gemeente Oldambt de jongeren van alles zal leren over wegenbouwprojecten, het bouwteam, de bomenploeg met hoogwerker, het wijkteam groen en grijs en civiele rioleringen. Ook waterschap Hunze en Aa’s is van de partij met een trekker en een dronepiloot en een gastspreker die in de klassen komt vertellen over de vele verschillende taken en beroepen binnen het waterschap.



De Rijksuniversiteit Groningen zal op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn met de Toekomsttruck. Samen met de leerlingen onderzoeken zij op een praktische manier de wereld van de wetenschap.



Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen Groningen en bouwbedrijf Vieregge komen langs tijdens de technieklessen. Het rolmodel van VHTO (het landelijk expertisebureau voor meisjes/vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT) komt daarnaast meer vertellen over haar baan en welke impact haar werk heeft op de samenleving. Voorlichters van Meat Your Future komen middels een interactieve les vol beroeps- en opleidingsvoorlichting vertellen over het slagersvak. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van enthousiastelingen die komen vertellen over hun vak of organisatie.



Voor iedere leerling valt er deze week wat te doen. Zo worden er naast alle activiteiten op en rondom de Campus ook fietsexcursies naar jongerencentrum Het Spoor georganiseerd. Hier ontdekken leerlingen welke kwaliteiten een goede jongerenwerker nodig heeft. Ook gaan de vmbo-zorgleerlingen op bezoek bij de skills van MBO-zorg en wordt er een beroepenspeurtocht door Winschoten gelopen. Met dank aan alle meewerkende MKB-bedrijven.



Vrijdag wordt er groots afgesloten met een bezoek van het leger en de onthulling van een kunstwerk van 4 bij 4 meter dat in de school zal blijven hangen. Via het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua, hebben afgelopen weken ruim 300 leerlingen hun toekomstvisie voor 2040 getekend onder leiding van kunstenaar Manuel Alaniz uit Nicaragua.* Tijdens de feestelijke afsluiting van de beroepenfeestweek, zullen de kunstwerken van Manuel Alaniz en de leerlingen worden tentoongesteld.

Kortom: een leerzame, inspirerende en afwisselende week. Het Dollard College is enorm trots dat ze dit voor hun leerlingen kunnen realiseren.



*Deze activiteit van Global Goals 2030 wordt meegefinancierd door LBSNN, PLATFORMA-Council of European Municipalities and Regions en Europese Unie.

Bron: Joyce Zelle- Trivium