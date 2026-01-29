Pop-up Kunstcadeauhuis in Stadskanaal blijkt groot succes

STADSKANAAL – Het Pop-up Kunstcadeauhuis aan het Europaplein 4 in Stadskanaal blijkt een onverwacht groot succes. Wat aanvankelijk bedoeld was als een evenement van slechts twee dagen, is inmiddels uitgegroeid tot een kunstexpositie die in elk geval tot eind februari te bezoeken blijft.
Het pand wordt gevuld door een groep van ongeveer tien tot twaalf kunstenaars. Bezoekers kunnen er genieten van een breed scala aan kunstvormen, waaronder diverse schildertechnieken, fotografie, keramiek, quilts en papierkunst. De kunstwerken worden niet alleen geëxposeerd, maar zijn ook te koop.
In de maand februari vindt er een wisseling van deelnemers plaats: enkele nieuwe kunstenaars sluiten aan, terwijl anderen om privéredenen stoppen. Daarnaast wordt de collectie regelmatig vernieuwd, zodat het aanbod voor bezoekers aantrekkelijk en afwisselend blijft.
Een belangrijke rol in het succes is weggelegd voor de pandeigenaar, die het leegstaande winkelpand beschikbaar heeft gesteld. Initiatieven als deze bieden kunstenaars een waardevolle kans om hun werk te tonen en te verkopen. Kunstenaars hebben het vaak moeilijk om betaalbare expositieruimte te vinden, terwijl kunst in het algemeen relatief weinig aandacht krijgt. Door het pand tegen een betaalbare vergoeding beschikbaar te stellen, wordt exposeren en verkopen wél mogelijk.
Als meer vastgoedeigenaren bereid zouden zijn hun leegstaande panden op deze manier in te zetten, zouden winkelcentra aantrekkelijker worden voor publiek en zou leegstand mogelijk verminderen. In het centrum van Stadskanaal staan momenteel meerdere panden leeg, en naar verwachting komen daar binnenkort nog meer bij.
Het Pop-up Kunstcadeauhuis blijft in ieder geval geopend tot eind februari. Het initiatief is niet alleen een opsteker voor de deelnemende kunstenaars, maar ook voor het publiek. De belangstelling is groot en bezoekers reageren enthousiast, zowel op de kunst als op de mogelijkheid om unieke werken aan te schaffen.
Openingstijden:
Vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
Bron: Ineke Pals