Ronald en Minne doen mee aan de Barrel Challenge Vikingeditie om geld in te zamelen voor de wensambulance

WINSCHOTEN – Zweep Events organiseert deze week de Barrel Challenge Vikingeditie. Het vertrek was vandaag bij Moeke Breughel in Winschoten.
Vandaag vertrokken zo’n 124 deelnemers in 50 barrels voor een rondreis door Zuid Scandinavië. Negen dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Zweden en Noorwegen. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.
Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Twee van de deelnemers zijn Ronald de Jong en Minne Hiemstra. Deze doorgewinterde Barrelaars zamelen geld in voor Stichting Wensambulance Noord Nederland. De teller staat inmiddels op ruim 10.000 euro. Doneren kan HIER.
‘Afgelopen jaar is best een enerverend jaar geweest (om het zacht uit te drukken) voor zowel mij als Minne. Dit heeft ons meer dan ooit doen beseffen dat je moet genieten van al het moois wat er op je pad komt. Voor ons is het rijden in een barrel, met onderweg opdrachten doen en het ontmoeten van leuke mensen één van die mooie dingen/momenten. Wel hebben we dit jaar besloten om niet alleen te genieten van het moois maar hier ook een goed doel aan te verbinden. Ik wil jullie dan ook vragen om massaal te doneren om zo mensen die ziek zijn nog een keer de kans te geven wat moois te doen’ schrijft Ronald op Facebook.
Vorig jaar vervulde Stichting Wensambulance Noord-Nederland maar liefst 210 wensen, een record. Dit laat zien hoe groot de behoefte is en hoeveel mensen rekenen op deze bijzondere stichting. Om deze wensen te kunnen blijven uitvoeren én om de wens van de Stichting Wensambulance Noord-Nederland, het aanschaffen van een tweede wensambulance, waar te maken is financiële steun hard nodig.
Na het vertrek uit Winschoten was het eerste eindpunt Travemunde, waar de barrels per ferry de overtocht maken naar Trelleborg en vanaf daar een rondreis maken door Zweden en Noorwegen.
Foto’s: Hilvert Huizing