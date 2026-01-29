Sara Kroos is terug! Mis haar nieuwe voorstelling ‘Prikkelarme Kermis’ niet op 5 februari in De Klinker

WINSCHOTEN – Na vier jaar afwezigheid staat Sara Kroos te popelen om het podium weer te betreden. Op donderdag 5 februari is ze te zien in De Klinker met een gloednieuwe voorstelling vol vrolijke verhalen, scherpe humor en lieve liedjes.
Sara gebruikt een flinke dosis zelfspot om de onhandigheden van het leven aan te kaarten. Haar humor is inmiddels verrijkt met een gezellige, licht sarcastische ondertoon, een stijl die ze de afgelopen jaren heeft ontwikkeld nu ze boven de veertig is en vier jaar “op de bank heeft gelegen”. Het resultaat: een voorstelling die herkenbaar, ontroerend én ontzettend grappig is.
Met haar vorige voorstelling Verte won Sara Kroos de Poelifinario, de prijs voor de beste cabaretvoorstelling van het seizoen. Het Algemeen Dagblad schreef erover: “Sara Kroos behoort tot de besten in haar genre.”
Of je nu een fan bent van haar vrolijke verhalen, haar scherpe observaties, of haar lieve liedjes: deze voorstelling belooft een avond te worden waarin je lachen, meeleven en genieten gegarandeerd zijn.
Datum: Donderdag 5 februari
Locatie: Cultuurhuis De Klinker
Bron: Esther Bulder