Verduurzaming bedrijventerreinen Hoogeburg en Reiderland van start 

WINSCHOTEN – Bedrijventerreinen Hoogebrug en Reiderland in Winschoten krijgen een duurzame impuls. In navolging van de aanpak van bedrijventerrein De Rensel is de gemeente Oldambt deze week gestart met een programma dat ondernemers helpt bij verduurzaming en samenwerking. Met het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen zet de gemeente Oldambt een volgende stap richting duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Wethouder Erich Wünker (Economische Zaken) is tevreden met deze ontwikkeling. “Het is mooi dat naast bedrijventerrein De Rensel nu ook andere bedrijventerreinen een impuls krijgen.”
In dit programma werken aanjagers Pieter Kuizenga (Hoogebrug) en Gerrit Vellinga (Reiderland) samen met bedrijven aan verduurzaming en het vergroten van de veiligheid van de terreinen. De komende periode gaan Kuizenga en Vellinga onderzoeken welke oplossingen er gevonden kunnen worden voor verschillende uitdagingen. Daarbij gaat het onder meer om energiebesparing en elektrificatie, circulair materiaalgebruik, vergroening van het terrein en het verbeteren van de waterhuishouding. Ook is er aandacht voor thema’s als mobiliteit, innovatie, een gezonde werkomgeving en sociale veiligheid.
Pieter Kuizenga geeft aan: “We willen iets halen om vervolgens iets te brengen. Daarbij proberen we echt iets op te halen waar ondernemers wat aan hebben. Veel maatregelen werken beter als je ze samen aanpakt, daarom is samenwerking ook zo belangrijk.”
Verduurzaming
Veel bedrijven hebben ambities op het gebied van uitbreiding en verduurzaming, maar lopen in de praktijk tegen knelpunten aan. Denk bijvoorbeeld aan netcongestie, beperkte mogelijkheden voor elektrificatie of een gebrek aan kennis en middelen. Gerrit Vellinga: ‘’Vanuit het programma werken we met ondernemers aan een plan met concrete beslismogelijkheden, waarmee ze verdere stappen kunnen zetten in hun ambities.”
Samen werken aan de toekomst
De komende periode gaan de aanjagers met ondernemers in gesprek over ambities en uitdagingen. Op basis van deze gesprekken wordt verkend welke gezamenlijke maatregelen en projecten haalbaar zijn en hoe de gemeente de ondernemers hierbij kan ondersteunen. Het programma wordt daarmee verder uitgebreid: binnenkort start ook Herman Timmermans als aanjager op bedrijventerrein Eextahaven 1 in Scheemda. Zo werkt de gemeente Oldambt samen met ondernemers aan bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. De gemeente Oldambt speelt hiermee alvast in op voorgenomen wet- en regelgeving die bedrijven vanaf 1 januari 2030 verplicht om zich te verenigen en samen te werken op diverse gebieden.
Bron: Gemeente Oldambt