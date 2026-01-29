SELLINGEN – Ervaar de magie van de volle maan: Vollemaanwandeling op zaterdag 31 januari in
de Sellingerbossen.
Op 31 januari organiseert Staatsbosbeheer een unieke vollemaanwandeling in de Sellingerbossen. Dit is de kans om de natuur op een geheel nieuwe manier te ervaren onder het mystieke schijnsel van de volle maan.
De volle maan is niet alleen een indrukwekkend natuurverschijnsel, maar heeft ook invloed op de natuur. Zo zijn de getijden van de zee op hun sterkst en worden er talloze verhalen verteld over de bijzondere krachten van de maan. Bij maanlicht lijken de bossen een andere wereld te zijn, en de stilte van de nacht wordt afgewisseld met mysterieuze geluiden. Misschien hoor je de roep van een uil, het gekraak van een tak of het geritsel van dieren die zich door het bos bewegen. Wie weet krijg je zelfs een glimp van een vos of een ree. Deze bijzondere wandeling zet je zintuigen op scherp. In het donker ontdek je de natuur met een andere blik: je hoort, ruikt en voelt meer dan overdag.
De vollemaanwandeling is geschikt voor zowel natuurliefhebbers als nieuwsgierige wandelaars die de magie van de nacht willen beleven. Trek stevige schoenen aan en laat je leiden door de ervaring van het bos in het maanlicht.
Details van de vollemaanwandeling:
- Datum: zaterdag 31 januari
- Tijd: 20.00 uur
- Locatie: Sellingerbossen en Ter Borg
- Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanwesterwolde
Bron: Margot Meendering