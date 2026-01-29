Vuilnismannen bedreigd in Oude Pekela; containers niet geleegd

OUDE PEKELA – In Oude Pekela is donderdag een deel van de containers met restafval niet meer geleegd. De vuilnismannen zijn gestopt nadat ze werden bedreigd door een inwoner van Oude Pekela. Vrijdag worden de afvalcontainers alsnog geleegd.
Afvalverwerker Omrin heeft aangifte gedaan bij de politie van het incident.
Wethouder Reiny Kuiper, verantwoordelijk voor de afvalinzameling, is geschrokken door de gang van zaken. ‘Dit kan absoluut niet. Agressie tegenover wie dan ook is natuurlijk uit den boze, maar richting vuilnismannen is echt betreurenswaardig. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt en hoop het ook niet meer mee te maken.’
Bron: Gemeente Pekela
Begin dit jaar werden in Nieuwe Pekela medewerkers van de strooiploeg bekogeld met sneeuw, ijs en vuurwerk. (red)