All you need is LOVE; Inspirerende bijeenkomst in De Schakel Midwolda

MIDWOLDA – Zondagmiddag vindt, zoals iedere eerste zondag van de maand, een open en inspirerende bijeenkomst plaats in De Schakel in Midwolda. Het thema van deze middag is ‘All you need is LOVE’. De bijeenkomst begint om 12.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.
De middag staat in het teken van misschien wel het belangrijkste basisingrediënt in het leven: liefde. In een ontspannen sfeer is er ruimte voor ontmoeting, live muziek en een vers kopje soep. Iedereen kan gewoon aanschuiven en even tot rust komen.
Daarnaast vertelt Bert Noteboom op zijn eigen toegankelijke wijze van vertellen een inspirerend verhaal vanuit de Bijbel rondom het thema liefde. “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
Voor kinderen is er een speciaal ontdekkingsmoment waarin het thema liefde op hun eigen niveau centraal staat.
Voor deze bijeenkomst is geen geloofsachtergrond nodig en bezoekers hoeven nergens lid van te zijn. Iedereen is welkom om aan te schuiven en de middag mee te beleven.
Bron en foto’s: Bert Noteboom