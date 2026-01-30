Auto belandt op akker langs de Ontsluitingsweg

VLEDDERVEEN – Vanmorgen is een personenauto op een akker langs de Ontsluitingsweg tot stilstand gekomen.
Het ongeval gebeurde rond acht uur vanmorgen. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder(ster) van een personenauto de controle over het stuur, waarna de auto via een sloot op een akker langs de Ontsluitingsweg tot stilstand kwam.
Politie, brandweer Stadskanaal en een ambulance kwamen ter plaatse. De inzittende werd in de ambulance onderzocht. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend.
Foto’s: 112 Stadskanaal