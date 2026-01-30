Bewoners nieuwbouwcomplex in Oude Pekela ervaren problemen met straatverlichting en installaties

OUDE PEKELA – Bewoners van een nieuw appartementencomplex in Oude Pekela ervaren problemen sinds zij afgelopen zomer hun woning betrokken. Een van de bewoners vertelt dat de straatverlichting rond het complex al maanden niet werkt, waardoor het ’s avonds erg donker is.
“Sinds september wonen we hier en er is nog steeds geen straatverlichting,” zegt bewoonster Gerda. “Als je ’s avonds thuiskomt is het pikdonker. Om te kunnen inparkeren heb je groot licht nodig.” Volgens haar zijn er in de avonduren meerdere auto’s beschadigd. “Veel dames die hier zijn komen wonen, voelen zich daardoor onveilig.”
De appartementen werden afgelopen zomer opgeleverd. Bewoners geven aan dat zij de problemen hebben gemeld bij de woningcorporatie, maar dat het oplossen ervan volgens hen lang duurt.
Naast de problemen met de straatverlichting zijn er volgens bewoners ook vragen over de installaties in het complex, zoals de warmtepompen. Bewoners geven aan dat zij de warmtepomp meerdere keren hebben moeten bijvullen en dat er onduidelijkheid is over de werking.
In een schriftelijke reactie laat Accuntus weten dat de problemen met de straatverlichting bekend zijn. Volgens de woningcorporatie is de installateur meerdere keren langs geweest en wordt gewerkt aan een structurele oplossing. “We verwachten dat dit binnen een maand helemaal is opgelost,” aldus Accuntus.
De woningcorporatie spreekt van zogenoemde ‘kinderziektes’ die vaker voorkomen bij nieuwbouw. Over de warmtepompen geeft Accuntus aan dat het niet om cv-ketels gaat en dat bewoners soms moeten wennen aan de nieuwe techniek. Bij technische problemen wordt volgens de corporatie een installateur ingeschakeld.
Bewoners hopen dat de verlichting op korte termijn wordt hersteld en dat er meer duidelijkheid komt over het gebruik van de installaties, zodat het wooncomfort en het gevoel van veiligheid verbeteren.
Malou Vos