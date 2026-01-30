Duizendste diploma Duits uitgereikt aan basisschoolleerlingen in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Op Kindcentrum Houwingaham in Bad Nieuweschans is het duizendste diploma Duits uitgereikt aan leerlingen van de school. Het diploma is onderdeel van het educatieve project De Duitse Juf, dat sinds 2018 wekelijks wordt uitgevoerd op basisscholen in de gemeente. Franzis Pranger – Wiese (alias De Duitse Juf) en wethouder Jurrie Nieboer reikten het diploma samen uit aan de school.
Pommes und Currywurst
De Duitse Juf is een initiatief van de gemeente Oldambt. Sinds 2018 is Franzis Pranger actief in de gemeente en bezoekt ze elke vrijdag meerdere basisscholen. In totaal nemen twaalf scholen deel aan het project. Kinderen maken op een speelse en laagdrempelige manier kennis met de Duitse taal en cultuur. Ze praten met handpop Karl, die alleen maar Duits spreekt. Karl houdt van Duitse schlagers en is verliefd op de Duitse zangeres Helene Fischer. Doordat Karl alleen maar Duits spreekt, worden leerlingen gedwongen om zelf ook Duits te praten. Dat hoeft nog niet perfect te zijn; het gaat er vooral om dat de nieuwsgierigheid van kinderen gewekt wordt. Inmiddels is de handpop al een begrip bij veel basisschoolleerlingen in Oost-Groningen. Verder maakt de Duitse Juf geregeld met Karl en de leerlingen uitjes over de grens. Zo bezochten ze in april 2025 de Meyer Werft in Papenburg. Het uitje werd op typisch Duitse wijze afgesloten ‘mit Pommes und Currywurst’.
Aanstekelijk enthousiasme
Wethouder Jurrie Nieboer: “Mooi om te zien hoe leerlingen op een speelse manier de Duitse taal leren en meer te weten komen over de Duitse cultuur. Dat is voor een groot deel te danken aan het aanstekelijke enthousiasme van Franzis Pranger. Als grensgemeente hebben we veel te maken met onze oosterburen. Dan is het goed dat kinderen daar al op jonge leeftijd mee in aanraking komen.”
Grensregio
In een grensgemeente als Oldambt is kennis van de Duitse taal van grote waarde. Duitsland is als direct buurland de belangrijkste handelspartner van Nederland en daarmee een belangrijke bron van werkgelegenheid, toerisme en samenwerking. Als inwoners in de grensregio Duits spreken, vergroot dat de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.
Bron: Gemeente Oldambt