Intiem theaterconcert van Anne Jan Toonstra in vanBeresteyn

VEENDAM – Vrijdagavond 6 februari komt Anne Jan Toonstra naar theater vanBeresteyn voor een heel speciaal, intiem optreden. Voor een publiek van maximaal 50 bezoekers speelt hij nummers van zijn prachtige debuutalbum Rough Sleeper Rising Star.
Tijdens dit Klein vanBeresteyn optreden, zit het publiek bij Anne Jan op het podium. Wat zorgt voor een pure, persoonlijke theaterervaring.
Anne Jan is bij het grote publiek bekend als cabaretier, maar tijdens zijn jarenlange tournee langs de Nederlandse theaters werd steeds duidelijker waar zijn ware kracht ligt: muziek. Met zo’n zestig zelfgeschreven Engelstalige nummers ontwikkelde hij een geheel eigen muzikale stijl. Zijn liedjes kenmerken zich door sferische klanken, sterke melodieën en een uitgesproken filmisch karakter.
Tijdens de voorstelling wordt Anne Jan Toonstra begeleid door een strijkerssectie, wat de muziek extra diepte en intensiteit geeft.
De pers is lovend: Dagblad van het Noorden noemde het album “de mooiste debuutplaat die ik in tijden heb gehoord”.
Datum: Vrijdag 6 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn