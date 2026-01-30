Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente Bourtange te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 1 februari zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Bourtange uit. Dit is op zondag 25 januari opgenomen door het kerkenteam.

Voorganger: Ds. Noorlander

Schriftlezing: Mattheüs 15 vers 21-26

Thema: “Maar de hondjes eten ook”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 1 februari uitgezonden en maandagavond 2 februari om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.