Politie doorzoekt woningen in Emmen en Stadskanaal

STADSKANAAL, EMMEN – Het Interventieteam (HIT) van de politie heeft maandag 26 januari in een witwasonderzoek, samen met Ondersteuningsgroep Noord een instap gedaan in woningen in de gemeenten Stadskanaal en Emmen. (HIT is een team van de politie dat zich richt op het tegengaan van drugshandel, wapenbezit en witwassen).
In Emmen hebben ze een 35-jarige verdachte aangehouden voor handel in verdovende middelen en witwassen. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.
Ook werd een woning in Stadskanaal doorzocht. In de woningen zijn een contant geldbedrag, voertuigen, sieraden en verdovende middelen in beslag genomen.