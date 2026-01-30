PVV Westerwolde doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

WESTERWOLDE – PVV Westerwolde maakt hierbij officieel bekend deel te nemen aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerwolde. Met een betrokken en gemotiveerd team van kandidaten wil de partij zich inzetten voor een gemeente waarin inwoners centraal staan en waarin lokale zorgen serieus worden genomen.
De kandidaten van PVV Westerwolde zijn afkomstig uit verschillende dorpen binnen de gemeente en voelen zich sterk verbonden met hun leefomgeving. Vanuit die lokale betrokkenheid wil de partij bijdragen aan een veilig, leefbaar en toekomstbestendig Westerwolde, met oog voor de belangen van alle inwoners.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal PVV Westerwolde haar standpunten en plannen voor de gemeente actief onder de aandacht brengen. De partij streeft naar duidelijke keuzes, transparant bestuur en een gemeenteraad die dicht bij de inwoners staat.
Kandidatenlijst PVV Westerwolde:
Robert Rep – Ter Apel
Judith Reurink – Ter Apel
Nick Groenewolt – Ter Apel
Dorien Spijker – Vlagtwedde
Vincent Weits – Sellingen
PVV Westerwolde ziet de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet en wil zich, samen met haar kandidaten, inzetten voor een sterke en betrokken lokale vertegenwoordiging.
Bron: Robert Rep