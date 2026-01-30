PVV Westerwolde doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 30 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOGELIJK WAT ZON | WINTER NOG NIET WEG

Het vanochtend nog bewolkt en er kan ook wat motsneeuw vallen, maar vanmiddag en vanond is het helemaal droog en wellicht dat de zon vanmiddag even gaat doorbreken. Er is meestal lichte vorst met -1 of -2, de maximumtemperatuur komt uit tussen 0 en +1. De wind is matig uit oost tot zuidoost, windkracht 3 tot 4.

Dus het is nog een echte winterdag met de sneeuw nog op de grond, maar morgen is het bewolkt en in de loop van de dag is er af en toe regen of ijzel te verwachten. Het zal dan weer extra glad zijn op de weg, maar ‘s middags is de maximumtemperatuur 1 tot 2 graden boven nul. Daardoor wordt het iets beter op de weg, maar zondagnacht is het 0 tot -1 en dan gaan veel plekken weer opvriezen.

Zondag is een droge dag met vrij veel bewolking en af en toe zon, middagtemperatuur ook dan rond +1. Na het weekend blijft het vrij koud met veel bewolking en soms wat sneeuw, regen, of ijzel. Maxima in die fase van 0 tot 2 graden, minima van -1 tot -3.