RTV Noord start met educatief programma Groningen Beweegt Samen

GRONINGEN – RTV Noord start op woensdag 4 februari met het nieuwe programma Groningen Beweegt Samen. Met dit programma stimuleert de omroep Groningers om in beweging te blijven en zo hun vitaliteit en zelfstandigheid te vergroten. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de Groningse gemeentes, Gezond Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Menzis.
Groningen Beweegt Samen is een herkenbaar en toegankelijk programma dat via televisie, radio, online en op locatie zichtbaar is. Het tv-programma is wekelijks op woensdag te zien. Hierin worden deskundige uitleg van bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut gecombineerd met inspirerende verhalen van Groningers die al actief bewegen. Beweegcoaches uit de regio laten zien waarom bewegen werkt en hoe iedereen op een veilige en laagdrempelige manier kan meedoen.
De eerste aflevering staat in het teken van Jan Hazelhoff uit Blijham. Jan is 88 jaar en wandelt nog dagelijks met zijn vrouw, die hij leerde kennen tijdens het dansen in Wildervank. Om verder fit te blijven fietst Jan wekelijks op en neer naar Wedde waar hij een uur sport onder leiding van Kaety Tack, gediplomeerd Nordic Walking instructeur.
Samenwerking voor een gezonder Groningen
Dagelijks bewegen helpt niet alleen om fit te blijven, maar kan ook ernstige valincidenten helpen voorkomen. In Groningen Beweegt Samen ligt de nadruk op vertrouwen in bewegen. De Groningse gemeentes, Gezond Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Menzis werken samen aan een provincie die sterker in beweging komt, letterlijk en figuurlijk.
Beweegplaat
Onderdeel van Groningen Beweegt Samen is de onlangs geïntroduceerde Beweegplaat. Tijdens de uitzending van de plaat worden alle Groningers uitgenodigd om thuis mee te dansen en te bewegen met radio-dj Femke de Walle. De opnames voor de Beweegplaat vinden plaats op verschillende plekken in de provincie. Op rtvnoord.nl/groningenbeweegtsamen laten ze weten wanneer ze samen bewegen bij jou in de buurt.
Bron: RTV Noord