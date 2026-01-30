Songs & Stories met VanWyck en Awkward I

VALTHERMOND – Op vrijdag 6 februari staat Concertboerderij d’Rentmeester in het teken van Songs
& Stories: een concertserie waarin twee songwriters elkaar ontmoeten in liedjes en verhalen. Deze editie brengt VanWyck en Awkward I samen voor een intieme, eenmalige avond.
Songs & Stories draait om het moment. Geen vaste setlist, maar een open muzikale ontmoeting waarin songwriters reageren op elkaars liedjes en verhalen. Ongereperteerd en ongedwongen delen zij wat zich aandient, terwijl het publiek van dichtbij meeluistert naar de achtergrond, het ontstaan en de betekenis van de muziek.
VanWyck geldt als een van de meest eigenzinnige stemmen binnen de Nederlandse alt- folk. Haar muziek beweegt moeiteloos van breekbaar en intiem naar donker en krachtig. Met vijf albums bouwde zij een indrukwekkend oeuvre op, dat ook internationaal wordt gewaardeerd. Haar meest recente album Dust Chaser laat een breed palet aan invloeden horen, van blues en desert rock tot psychedelica, met indringende teksten als vast ankerpunt.
Awkward I is het liedjes-alter ego van componist en muzikant Djurre de Haan. Zijn werk balanceert tussen zelfspot, melancholie en licht absurdisme. De songs klinken ogenschijnlijk eenvoudig, maar blijken rijk gelaagd en zorgvuldig opgebouwd. Op het album Unalaska komen zijn kwaliteiten als verhalenverteller en sfeermaker sterk samen, mede gevoed door zijn jarenlange ervaring als componist voor film en theater.
De combinatie van VanWyck en Awkward I belooft een avond waarin twee sterke songwriters elkaar muzikaal en inhoudelijk uitdagen. Een concert waarin muziek en verhaal elkaar verdiepen en het publiek getuige is van een ontmoeting die zich maar één keer zo voltrekt.
Songs & Stories is een concertserie bij Concertboerderij d’Rentmeester, waar intieme muzikale ontmoetingen centraal staan en de afstand tussen artiest en publiek klein is.
Datum: vrijdag 06 februari | 20:15
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Bron: Elise Kerner