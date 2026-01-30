Winschoter toneelvereniging Vita Nova viert 80-jarig bestaan. Komt u kijken?

WINSCHOTEN – Vita Nova viert dit toneelseizoen haar 80-jarig jubileum. Op 10 december 1945 is de Winschoter amateurtoneelvereniging opgericht om weer vrolijkheid en plezier na de oorlog te brengen. En dit wordt gevierd met een komedie over een quizshow. Voor een lach tijdens en na de voorstelling in De Klinker in Winschoten.
De jubileumvoorstelling ’t Is maar een spelletje is een blijspel geschreven door P. van den Bijllaardt.
’t Is maar een spelletje…’ De quiz voor getrouwde koppels. Hans, de quizleider, heeft net te horen gekregen dat het programma live wordt uitgezonden. Vlak voordat de quiz begint, belt een koppel af en het reservekoppel kan niet meer op tijd in de studio zijn. Pleuni, de vriendin van de quizmaster wil wel meedoen, want de hoofdprijs is een luxe cruise. Maar ze heeft geen echtgenoot. Geen probleem. Herman, die achter de schermen werkt, wordt haar ‘man’. De kandidaten, drie stellen, zijn compleet. De liveshow gaat van start. Natuurlijk gaat er voor- en achter de schermen van alles mis. De kandidaten zijn extreem fanatiek, de beroemde artiest komt niet opdagen, de techniek valt uit en de opdrachten worden steeds gekker. Een avond vol hilariteit.
Spelers: Agnes Ploeger, Christiaan Timmer, Francis van der Ploeg- Buunk, Harold Sprik, Mariken van Diedenhoven-Hut, Natalie Blokzijl-Boer, Peter van der Wielen, Reinier de Braak, Sinet Musch-Brouwer, Stefanie van der Veen
Regie: Carla Bosma-Rikels
Zaterdagavond 14 februari 2026, aanvang 20.00 uur (met pauze)
Zondagmiddag 15 februari 2026, aanvang 15.00 uur (met pauze)
In de Rabozaal van De Klinker
Bron: Vita Nova