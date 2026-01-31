Aanstormend danstalent te zien in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Zaterdag 7 februari 2026 presenteert theater vanBeresteyn het Holland Dance Festival, een spectaculaire dansvoorstelling waarin de danssterren van morgen centraal staan.
Tijdens de voorstelling Talent on the Move wordt met trots nieuw talent van Codarts Rotterdam gepresenteert, dé internationale opleiding voor eigentijdse dans.
Jong, gedreven en technisch sterk: deze dansers staan aan het begin van hun carrière en laten nu al zien waarom zij de toekomst van de dans vertegenwoordigen.
Wat deze voorstelling extra bijzonder maakt, is de unieke samenwerking tussen de opkomende dansers en gerenommeerde choreografen. Onder hun begeleiding ontwikkelen de dansers hun artistieke signatuur en verfijnen zij hun techniek, terwijl de choreografen op hun beurt worden geïnspireerd door de frisse, onbevangen energie van dit jonge talent. Het resultaat is een dynamische voorstelling die het publiek meeneemt op een reis langs uiteenlopende stijlen en genres, van moderne dans en klassiek ballet tot streetdance.
Talent on the Move is daarmee niet alleen een podium voor nieuw talent, maar ook een ode aan de kracht, diversiteit en schoonheid van dans.
Datum: Zaterdag 7 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn