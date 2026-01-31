Advies aan Rijk: ga nu sparen voor aanleg Lelylijn

GRONINGEN, REGIO – Als je de Lelylijn wil aanleggen, moet je er niet alleen de kosten-baten van de spoorinfrastructuur in je afweging meenemen. Door te kiezen voor een spaarplan kan de Lelylijn door naar de volgende voorbereidingsfase, zonder de financiële regels van het Rijk aan te passen. Dat zegt Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank.
Hij presenteerde 30 januari zijn advies in een congres over de Lelylijn in Den Haag. Vorig jaar september werd Knot gevraagd om de financieel-economische mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen van de Lelylijn. In het rapport dat hij presenteerde stelt hij dat er goede mogelijkheden zijn.
Schep in de grond
Dan moet het Rijk wel de ‘gewone’ aanpak loslaten om infrastructuur aan te leggen. De kern van die gewone aanpak is een kosten-batenafweging en de eis dat al vroeg in de voorbereiding 75 procent van de financiering rond moet zijn. Daardoor kwam de aanleg van de Lelylijn tot nu toe niet verder.
Knot heeft een ander idee. Omdat de eerste schop waarschijnlijk niet eerder de grond in gaat dan 2040, is het goed mogelijk om te sparen. Vierhonderd miljoen per jaar is 0,04 procent van het bruto nationaal product.
Dit spaarplan geeft de zekerheid om de aanleg verder te gaan voorbereiden en past binnen de financiële regels van het rijk. In 2050 kan de Lelylijn dan in gebruik zijn.
Kosten voor de baat uit
Knot wijst erop dat Nederland dit eerder ook wel heeft gedaan. Bij de Afsluitdijk, de beide polders in het IJsselmeer, de Deltawerken gingen de kosten voor de baat uit.
De Lelylijn heeft als snelle spoorlijn door Groningen, Fryslân en Flevoland naar de rest van Nederland grote invloed op de toekomstige kansen van mensen in onze regio’s. Reistijden worden korter, arbeidsmarkten groeien naar elkaar toe, er komt ruimte voor woningen en noordelijk talent kan zich beter ontplooien. De Lelylijn stuurt de ontwikkeling van heel Nederland.
Apart fonds
In zijn advies gaat Knol ervan uit dat de regio, al dan niet met private fondsen en een bijdrage vanuit Europa, tien procent van de kosten voor rekening neemt. Hij stelt voor het spaargeld in een apart fonds te doen, met gezamenlijk beheer door rijk en regio.
Op die manier wordt voorkomen dat de kas door volgende kabinetten leeggehaald kan worden voor andere prioriteiten. Omgekeerd wordt de regio geremd om bij ingewikkelde passages die het spoor door kwetsbare gebieden zou moeten maken elke keer te kiezen voor de duurste oplossing.
Bron: Provincie Groningen