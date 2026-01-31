Brandweer blust zolderbrand in Veendam

VEENDAM – Vanmiddag heeft de brandweer in Veendam een zolderbrand geblust.
Op de zolder van een tussenwoning aan de Barkstraat in Veendam is vanmiddag om iets voor vijf uur brand uitgebroken. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand. Brandweer Veendam kwam met twee blusvoertuigen en de hoogwerker ter plaatse.
Om het vuur te bestrijden moesten er diverse sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Rond half zes werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De woning werd geventileerd. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners bij te staan.
Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Peter Panneman