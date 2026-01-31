DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haselünne
Op donderdag 29 januari werd, rond 17.00 uur, in het centrum van Haselünne een 20-jarige man het slachtoffer van een gewapende overval. Volgens de eerste bevindingen werd het slachtoffer op de Neustadtstraße, vlakbij een hengelsportwinkel, benaderd door twee nog onbekende mannelijke daders. De daders eisten met geweld en bedreigingen geld. De 20-jarige werd vervolgens met geweld meegenomen naar de nabijgelegen Volksbank op de Andruper Straße, waar hij onder bedreiging gedwongen werd geld op te nemen. De twee daders vluchtten vervolgens te voet in onbekende richting.
Beschrijving van de daders:
- twee mannen
- ongeveer 20 tot 30 jaar oud
- ongeveer 185-190 cm lang
- gekleed in zwart
- mogelijk gemaskerd
Het slachtoffer droeg ten tijde van de overval een beige winterjas. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die ten tijde van het incident verdachte zaken hebben gezien in de omgeving van de Neustadtstraße of de Volksbank aan de Andruper Straße contact op te nemen met de politie van Meppen op telefoonnummer 05931 / 9490
Papenburg
Op vrijdag 30 januari vond tussen 11:35 en 12:00 uur, op de parkeerplaats van de McDonald’s aan de Deverweg in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een man parkeerde zijn grijze VW ID.4 op de eerste parkeerplaats in de tweede parkeerstrook. Naast hem, aan de bestuurderskant, stond een lichtgekleurde bestelbus. Rond 12:00 uur keerde de eigenaar terug naar zijn auto. Kort daarna ontdekte hij schade aan zijn voertuig.
Gezien de aard van de schade en de locatie wordt momenteel aangenomen dat deze is veroorzaakt door de rand van een openstaande autodeur. De bestuurder van de bestelbus is na het ongeval weggereden.
De politie van Papenburg verzoekt getuigen die het incident hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over het betrokken voertuig of de bestuurder contact op te nemen via 04961 / 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland