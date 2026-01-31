Laatste slagerij van Bellingwolde sluit na 60 jaar de deuren

BELLINGWOLDE – Slager Edwin Wiebrands neemt vandaag afscheid van zijn klanten. Met het sluiten van Slagerij Wiebrands aan de Hoofdweg verdwijnt de laatste slagerij uit Bellingwolde. Het pand is verkocht aan een gezin met vier kinderen en krijgt een woonbestemming. Daarmee verliest het dorp opnieuw een winkel én een vertrouwd gezicht.

Na dertig jaar komt er een einde aan het werkzame leven van Edwin Wiebrands als zelfstandig slager. De beslissing werd ruim een half jaar geleden genomen, mede vanwege toenemende lichamelijke klachten en het zware werk in de koude slagerij. “Hard werken in een koude omgeving eist zijn tol,” vertelt hij. Edwin staat inmiddels op de wachtlijst voor een nieuwe heup. Op advies van zijn vader besloot hij de knoop door te hakken.

Familiebedrijf met lange geschiedenis

De slagerij kent een rijke en beladen geschiedenis. De zaak werd op 1 januari 1930 opgericht door de Joodse familie Mosbach, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd. In de oorlogsjaren kwam de zaak in handen van de familie Van Zwennen, later gevolgd door de familie Berends. In 1965 gingen de ouders van Edwin Wiebrands in de slagerij werken en in 1967 namen zij de winkel over. Sindsdien bleef de zaak in handen van de familie Wiebrands.

Vader Wiebrands bleef tot het laatst betrokken bij de slagerij, ook toen hij er fysiek niet meer kon zijn. Hij overleed in september 2025. Edwin en zijn ouders hebben altijd hard gewerkt om de slagerij voort te zetten. Tot op de laatste dag was het een goedlopende en drukbezochte zaak.

In 1996 huurde Edwin de slagerij van zijn ouders; een jaar later werd hij eigenaar. Om financieel het hoofd boven water te houden, runde hij de winkel jarenlang volledig alleen, zonder personeel. Tot afgelopen woensdag deed hij al het werk zelf: de producten voorbereiden, verwerken, verkopen en schoonmaken.

Kwaliteit, eerlijkheid en vakmanschap

De kracht van Slagerij Wiebrands zat in de kwaliteit en de persoonlijke benadering. Het vlees kwam uit de streek en was van hoge kwaliteit. Het motto was helder: je moet achter je producten staan en eerlijk zijn tegen je klanten. Edwin ging niet mee met de massa, maar bleef zijn eigen koers varen.

Klanten wisten precies wat ze kregen. Het vlees werd gesneden waar zij bij stonden, er was altijd tijd voor een praatje en Edwin kende zijn klanten en hun wensen. Dat zorgde voor een groot en trouw klantenbestand, niet alleen uit Bellingwolde, maar uit de hele regio en zelfs tot over de Duitse grens.

Een jaarlijks hoogtepunt waren de kerstdagen. Afgelopen kerst maakte Edwin samen met zijn gepensioneerde oom meer dan 1.000 rollades.

Laatste weken extreem druk

De afgelopen weken was het extra druk in de slagerij, nadat bekend werd dat de zaak definitief zou sluiten. Veel klanten grepen hun laatste kans om nog vlees in te slaan voor de komende tijd. Gisteren was alles uitverkocht; de koelingen, toonbank en schappen zijn inmiddels leeg.

Vanmorgen kwamen de laatste vaste klanten hun wekelijkse bestelling ophalen. Sommigen van hen maken al jaren een vaste ronde langs lokale ondernemers, zoals bakkerij Leta in Veele en Slagerij Wiebrands in Bellingwolde. Ook de chef-kok van Thermen Bad-Nieuweschans kwam vanmorgen langs om de bestelde 50 Brunswijkers, die daar geserveerd worden, op te halen.

Afscheid met lach en traan

Vandaag staat in het teken van herinneringen en afscheid. “Het is een dag met een lach en een traan,” zegt Edwin. Tot 14.00 uur kunnen klanten nog langskomen voor een broodje rollade en een drankje. Familieleden helpen hem deze laatste dag mee.

Helemaal verdwijnen uit het vak doet Wiebrands niet. Twee tot drie dagen per week gaat hij een collega in Winschoten ondersteunen, die kampt met personeelsproblemen. “Dat is een goede kameraad en collega.”

Met het sluiten van Slagerij Wiebrands komt niet alleen een einde aan een familiebedrijf, maar verdwijnt ook een stuk dorpsgeschiedenis uit Bellingwolde.

Foto’s: Jan Glazenburg