Mark Kruize en vv Westerwolde gaan met elkaar door

BOURTANGE, VLAGTWEDDE – De vv Westerwolde en trainer Mark Kruize zijn verheugd om te melden dat de samenwerking is verlengd.
Trainer Mark Kruize en de vv Westerwolde hadden al voor de Kerstdagen een principe- en mondeling akkoord om het aflopende contract te verlengen. Echter, door de winterse weersperikelen en ook de vakantieperiode, werd het officiële gedeelte pas vorige week echt beklonken. Voorzitter Jan Hebers en Mark Kruize tekenden toen beide het vernieuwde contract dat de trainer voor nog een seizoen aan de Vlagtwedders bindt.
Beide partijen zijn blij dat de samenwerking wordt gecontinueerd en zodoende zal Mark dan ook het voetbalseizoen ‘26/’27 als hoofdverantwoordelijke voor de groep staan.
Tevens kan het bestuur melden dat Marco Wichers, Leo Teuben en Johan Kruize hem het volgende seizoen ook zullen blijven assisteren en zodoende actief blijven op Sportpark de Barlage.
Bron: Jan Hebers