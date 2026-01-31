Nicaraguaanse kunstschilder zes weken actief in Oost-Groningen

BLIJHAM – Educatiecentrum De Bostuin haalt samen met Ronald van der Hijden van LBSNN een bijzonder internationaal kunstproject naar Oost-Groningen. De Nicaraguaanse kunstschilder Manuel Alániz verblijft zes weken in het Noorden om samen met jongeren te werken aan toekomstgerichte kunstprojecten in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. In totaal worden zo’n 1200 jeugdigen actief betrokken.

Het project is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen Educatiecentrum De Bostuin, LBSNN en GlobalGoals.community en heeft de status van Cittaslow International bedrijf. Het traject vraagt veel organisatie, maar laat volgens de initiatiefnemers een blijvende indruk achter in de betrokken gemeenschappen.

De kern van het project sluit aan bij de Global Goals 2030: er is maar één aarde en die is van iedereen. Bewustwording, zorg voor de planeet en het gevoel dat iedereen zelf iets kan bijdragen, staan centraal. Jongeren krijgen niet alleen inspiratie, maar ook concrete handvatten om actief met deze thema’s aan de slag te gaan.

Manuel Alániz arriveert vandaag na een lange reis uit Nicaragua. Na een binnenlandse vlucht landt hij rond 12.00 uur op Schiphol. Morgen reist hij per trein samen met Ronald van GlobalGoals.community door naar Blijham, waar hij zijn intrek neemt bij Educatiecentrum De Bostuin.

Start in Winschoten

Maandag begint Alániz in Winschoten met een kunstwerk dat onderdeel is van de Beroepenfeestweek. Ruim 300 leerlingen van het Dollard College Campus Winschoten leverden hiervoor input in de vorm van eigen ontwerpen rond het thema de toekomst in 2040.

Blijham 2040 bij De Bostuin

In de derde week van zijn verblijf staat Educatiecentrum De Bostuin centraal. Van 16 tot en met 20 februari vindt daar het project Blijham 2040 plaats. Na een eerder succesvol project in Woldendorp, waar kindertekeningen uitgroeiden tot een groot toekomstschilderij, krijgt Blijham nu een eigen editie.

Kinderen en jongeren uit Blijham worden uitgenodigd om tekeningen te maken rond de vraag: “Hoe ziet Blijham eruit in 2040?” Deze tekeningen vormen de basis voor een groot gezamenlijk kunstwerk. Daarnaast wordt er samen gebouwd aan Blijham 2040 in LEGO.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Kindcentrum Popiez, Kinderopvang Bambeloe en vormt tevens de aftrap van de jongerenontwikkelplaats Kern met Pit.

Elke middag na schooltijd, tot 17.00 uur, is Educatiecentrum De Bostuin geopend voor iedereen die wil meeschilderen, bouwen of meedenken. De feestelijke afsluiting vindt plaats op vrijdag om 16.00 uur, met de onthulling van het kunstwerk en het LEGO-dorp Blijham 2040.

Meefinanciering

Deze activiteit van Global Goals 2030 wordt mede mogelijk gemaakt door LBSNN, PLATFORMA – Council of European Municipalities and Regions (CEMR) en de Europese Unie.

Tekeningen kunnen worden ingeleverd bij Educatiecentrum De Bostuin aan de Hoofdweg 214 in Blijham of gemaild naar educatiecentrumbostuin@gmail.com.

Met dit project laten kinderen en jongeren zien hoe zij de toekomst van hun dorp en regio voor zich zien – creatief, hoopvol en betrokken.

Bron en foto’s: Tjark en Marleen Bos

In februari van 2025 was Manuel Alániz ook te gast bij De Bostuin. Samen met verschillende doelgroepen maakte hij daar een muurschildering. Klik HIER voor onze reportage.