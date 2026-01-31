ParkstadVeendam zendt Gluren bij de Buren live uit

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 31 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP IJZEL | DAGEN MET KWAKKELWEER

Er ligt nog flink wat sneeuw maar dat wordt vandaag wat minder want het is net boven nul en het is ook bewolkt, en het zal af en toe gaan regenen. Dat is bij temperaturen van 0 tot +1 maar plaatselijk kan het aanvriezen en en wat ijzel geven. De wind is niet veranderd, die is nog steeds matig uit het oosten tot zuidoosten.

Vanavond zak het tot rond het vriespunt en vannacht is minimumtemperatuur ligt rond -1. Dus veel plaatsen zullen weer opvriezen en gladheid geven. Er kan overigens ook nog wel wat lichte regen of motregen vallen, vooral vanavond.

Morgen blijft het bewolkt en er kan een buitje met wat regen vallen, maar veel is dat niet. Middagtemperatuur opnieuw tusen 0 en +1, dus ’s ochtends en ’s avonds weer kans op gladheid.

Na dit weekend is er op maandag enn dinsdag kans op een regen- of sneeuwbui maar er is dan ook wat zon, middagtemperatuur die dagen rond het vriespunt en ’s nachts -2 tot -4. Woensdag en donderdag zijn meest droog, vrijdag is er kans op meer sneeuw.