ParkstadVeendam zendt Gluren bij de Buren live uit

VEENDAM, WILDERVANK – ParkstadVeendam doet op zondag 1 februari live verslag van Gluren bij de Buren. De vrijwilligers zijn die middag aanwezig op zeven verschillende locaties in de gemeente Veendam om optredens, sfeer en reacties rechtstreeks bij het publiek te brengen. Het huiskamerfestival speelt zich af in dertien woonkamers in Veendam en Wildervank, waar lokale muzikanten korte, intieme optredens verzorgen.
De camerateams van ParkstadVeendam schakelen gedurende de middag tussen de geselecteerde huiskamers. Zo krijgen kijkers een gevarieerd beeld van de optredens, de bijzondere locaties en de ontmoetingen die het festival zo kenmerkend maken. Ook minder bekende plekjes, zoals het verscholen Numero Dertien, komen in beeld.
Gluren bij de Buren laat zien hoe cultuur leeft in de gemeente Veendam. Waar Bogdike met de Streektoaldag eerder optredens naar leegstaande panden bracht, kiest Gluren bij de Buren voor een nog persoonlijkere aanpak door letterlijk de huiskamers in te gaan.
De live‑uitzending van ParkstadVeendam begint om 12:00 uur en loopt door tot 17:00 uur. De uitzending is te volgen via ParkstadVeendam.nl, de Facebook‑ en YouTube‑kanalen van ParkstadVeendam, de ParkstadVeendam‑app, de TV2GO‑app en op televisie via SKV kanaal 996.
Bron: Parkstadveendam.nl