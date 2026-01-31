Politie zoekt getuigen van inbraak Hoogezand

HOOGEZAND – De politie vraagt getuigen van een inbraak in Hoogezand zich te melden.
Op de Burgemeester van Roijenstraat in Hoogezand, dichtbij de Sporttereinstraat en de Mansholtstraat, vond op in de nacht van donderdag op vrijdag 30 januari tussen 03:00 en 03:30 uur een inbraak plaats. De vier verdachten waren vermoedelijk te voet.
Heb je iets gezien of heb je camerabeelden beschikbaar? Tip de politie via de website of bel naar 0900-8844. Ook beelden van de mogelijke aanloop- of vluchtroute(s) kunnen van belang zijn.
Zaaknummer: PL0100-2026026185
Bron: Politie Ommelanden Midden