Roeg Rondje Roege Baarg in de sneeuw in Onstwedde

Zich niets aantrekkend van de sneeuw en later de regen ging een grote groep wandelaars en hardlopers van start voor hun Rondje Roege Baarg, een wandeltocht en crossloop over vier afstanden door mooi Westerwolde.
De organisatie was in handen van Hardloopclub (HLC) Onstwedde en stichting Wandelen in Westerwolde.
De deelnemers konden wandelden en hardlopen over grotendeels onverhard terrein door mooi Westerwolde, onder meer Ter Wupping, Veele en Wessinghuizen.
De hardlopers hadden de keuze uit vier afstanden: ruim 6, 11, 18 of 22 kilometer.
De wandelroute was 10 kilometer lang.
Onderweg waren meerdere verzorgingsposten.
Na afloop was er voor alle deelnemers wat te eten en te drinken, vooral van het bakje snert werd dankbaar gebruik van gemaakt.
Voor de hardlopers was er handmatige tijdwaarneming, de uitslagen zijn te vinden op www.uitslagen.nl.
Foto’s: Geert Smit
