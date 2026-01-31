“Valentijnsconcert” C.M.V. De Harmonie in de Vennekerk Winschoten

WINSCHOTEN – In de Vennekerk in Winschoten vindt op zaterdag 14 februari het Valentijnsconcert van de Christelijke muziekvereniging De Harmonie plaats.
Het orkest, onder leiding van Gosse Reijenga, zal een gevarieerd programma presenteren met een knipoog naar de liefde. Medewerking aan dit concert zal worden verleend door Erik Hulsegge. Naast de presentatie zal Erik het publiek verassen met een aantal van zijn mooie verhalen.
Een avond om naar uit te kijken.
Het concert begint om 19:30 uur.
Tickets zijn te reserveren via www.harmoniewinschoten.nl, via de leden of aan de kassa.
Bron: Karst Zijlstra