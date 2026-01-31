Zesde editie Veenkoloniaal Bierfestival bij Brouwhotel Parkzicht

VEENDAM – Brouwhotel Parkzicht organiseert vandaag de zesde editie van het Veenkoloniaal Bierfestival. De grote zaal van het Brouwhotel is opnieuw het decor van een sfeervol en veelzijdig bierfestival voor liefhebbers uit de regio en daarbuiten. Ook gisteren was het Bierfestival te bezoeken.
Tijdens het festival kunnen bezoekers kennismaken met een breed aanbod aan bijzondere en ambachtelijke bieren. Dit jaar zijn de volgende brouwerijen en biermakers aanwezig: Brouwerij Westerwolde, L’hopster Dorpsbrouwerij, Bierbrouwerij Maallust, Brouwerij de Brink, Heft, Grutte Pier Brouwerij, Bohemean, Bogdike en Dokjard.
Naast bier is er volop aandacht voor beleving. Foodstand zorgt voor bijpassende gerechten en livemuziek van Krzysztof Groen maakt de festivalsfeer compleet.
Het Veenkoloniaal Bierfestival heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Veendam en trekt zowel ervaren bierkenners als enthousiaste genieters.
Voor wie het gemist heeft; Zaterdag 31 januari 2026: 16.00 – 23.00 uur. Klik HIER voor info.
Peter Panneman maakte vrijdagavond onderstaande foto’s: