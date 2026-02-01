Amateurkunstfestival Gluren bij de Buren Stadskanaal een daverend succes

STADSKANAAL – In huiskamers en andere bijzondere locaties door heel Stadskanaal genoten honderden bezoekers van liveoptredens van lokale makers tijdens Gluren bij de Buren op zondag 1 februari. Van muziek en theater tot poëzie en kleinkunst: het festival bracht buurtbewoners samen en zette amateurkunst in de schijnwerpers. Coördinator Tim Kamphuis noemt het een daverend succes.
Verspreid over de dag vonden in Stadskanaal 27 optredens plaats in 9 huiskamers. Bezoekers gingen van optreden naar optreden en ontdekten zo niet alleen nieuw talent, maar ook hun eigen buurt op een verrassende manier.
“Zonder de gastvrijheid van onze hosts en de inzet van de podiumkunstenaars is dit festival niet mogelijk. Echt een dikke pluim voor hun!”, zegt coördinator Tim Kamphuis.
Het is de eerste keer dat GBDB is georganiseerd in Stadskanaal en coördinator Tim Kamphuis kijkt al uit naar 2027. GBDB Stadskanaal is terug op zondag 31 januari 2027.
Bron: Gluren bij de Buren/ Tim Kamphuis
Foto’s: Meike Driessen, Richard Broekhuijzen, Christa Heine, Jesse Schoenmakers en Erik van der Aar