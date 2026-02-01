Auto belandt met de neus in de sloot

BUINERVEEN – Op de N374 t.h.v. Buinerveen is zaterdagmiddag rond kwart voor vijf een auto in de sloot beland.
Door onbekende oorzaak verloor de bestuurster van een personenauto de controle over het voertuig en belandde deels in de sloot links van de weg. De inzittenden, een vrouw en drie kinderen, wisten op eigen kracht de auto te verlaten. Brandweer Borger, die evenals politie en ambulance ter plaatse was, hoefde niet in actie te komen.
De inzittenden werden in een ambulance gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.
De auto is door berger Keizer afgesleept.
Bron: 112regioflits
Foto: 112 Stadskanaal