Damclub Winschoten consolideert derde plaats in 2e klasse A

WINSCHOTEN – Na een kleine “winterstop” stond zaterdag 31 januari de 8e ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). De vorige 7e ronde die stond gepland op zaterdag 10 januari is namelijk door de KNDB verplaatst naar zaterdag 14 februari.
Damclub Winschoten was de laatste zaterdag in januari vrij en kon vanaf de zijlijn toezien dat naaste concurrenten DV Warffum en De Vechtstreek Gramsbergen op de 4e en 5e plaats bleven staan in de 2e klasse A. Warffum verloor thuis met 10 – 6 tegen de ongeslagen koploper Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen en De Vechtstreek Gramsbergen won nipt met 9 – 7 tegen HDC Hoogeveen 4 en kwam zegge en schrijve 1 bordpunt tekort om naast Winschoten te komen, of zelfs voorbij te streven.
HDC Hoogeveen 4 schoot hierbij uit haar slof, met 4 “in het blauw” gemerkte uitslagen. Een zogenaamd blauwe uitslag ontvang je “grofweg gezegd” wanneer met een lagere rating wordt gelijkgespeeld of zelfs gewonnen tegen een speler met een hogere rating.
Uitslagen 8e ronde
Hijken DTC 3 – Hijken DTC 4 10 – 6
De Vechtstreek Gramsbergen – HDC Hoogeveen 4 9 – 7
Warffum – Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 6 – 10
Roden/Leek 2 – DCH Heerenveen 3 8 – 8
Winschoten vrij
Stand 2e klasse A
- DG Het Noorden 2 Groningen 6 – 12 67 bordpunten
- Hijken DTC 3 7 – 10 67 bp
- Winschoten 6 – 8 53 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 6 – 8 52 bp
- Warffum 6 – 7 55 bp
- DCH Heerenveen 3 6 – 3 40 bp
- Roden/Leek 2 6 – 3 35 bp
- HDC Hoogeveen 4 6 – 3 33 bp
- Hijken DTC 4 7 – 2 46 bp
Uitgesteld 7e ronde
Hijken DTC 4 – Roden/Leek 2
DCH Heerenveen 3 – Warffum
DG Het Noorden 2 Groningen – De Vechtstreek Gramsbergen
HDC Hoogeveen 4 – Winschoten
Hijken DTC 3 vrij
Kampioen en promotie
Na de laatste ronde promoveert de kampioen rechtstreeks naar de 1e klasse en mag de nummer twee promotiewedstrijden spelen.
Bron: Geert Lubberink